卡努颱風挾暴雨重創南投縣仁愛鄉，精英村、廬山部落常開怪手救災的農民林坤山，因巡田水遇土石流罹難，南投縣長許淑華9日在南投縣議長何勝豐、精英村長陳松柏等人陪同下，前往喪家致意，並慰問罹難者家屬，允諾：「無論是生活上的協助、4個孫子學費或農損補助等，縣府全力提供協助。」
罹難農友林坤山（58歲）有2個孩子、4個孫子，在部落種菜、種茶，平時熱心公益，每次部落遭逢天災，他總是義不容辭開怪手救災，這次他疑似騎機車巡視部落及農田遇土石流遇難，慘遭深埋在土石流堆中，讓親友相當不捨。
許淑華前往罹難者靈堂前致意，並致贈20萬元慰助金表達關心。許淑華安慰遺孀說，若有任何困難，無論是生活上的協助、孩子的學費或農田的復育等問題，可以向村長反應，有任何需求都提出來，縣府會先提供協助，如果不足的部分，再找民間資源挹注。
許淑華也勘查投85線尚未搶通的瓶頸路段，發現投85線廬山及都達部落間路段崩塌嚴重，不僅有長達40公尺的路基掏空，平靜橋橋墩也掏空，喬安安全尚待評估，因此工程人員只能高遶、開挖新便道讓農民通行，她向災修人員致謝，也請他們注意自身安全。
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