在這次韓國舉辦的全球童子軍大露營開始前，不知道有多少年輕人對此長達十幾天的活動引頸期盼。但從大會一開跑，就有幾百位童軍因為太熱了中暑，陸續又傳出醜聞，家長的抱怨愈來愈多，也迫使來自美英地區的童子軍提早拔營。

根據最新氣象報告，已對日本南部造成嚴重損壞的颱風卡努，預計將於10日登陸韓國南部，然後會沿著朝鮮半島向上移動。同時，強風與大雨也會跟著卡努一齊來。

8日，在韓國這片填海造陸寬廣的露營地上，童軍們正在拔除營地且整理床單，然後背著大包小包魚貫坐上公共汽車。韓國官員表示，將調度1,000多輛巴士，疏離來自150多個國家，還留在營地的3.6萬名男女童軍。

韓國政府表示，整個車隊將由警用直升機護送，還有巡邏車輛隨行。大首爾與周邊京畿道將接待至少1.6萬名童軍，剩下的則送至韓國其它6個地區。每個地方政府都將徹底檢查住宿環境，以及廁所清潔度。

在韓國官方發表上述談話前，英國童軍負責人跟路透社反應，衛生條件差英國這個最大的童軍代表團，決定提前拔營離開的原因之一。世界童軍運動組織（WOSM）表示，全球童軍大露營有一百多年的歷史，今年是第一次面對如此複雜的挑戰。

波蘭是下一次童軍大會在2027年進行的主辦國，波蘭總統本來計畫本周要飛來韓國訪問，但現在因為卡努颱風而取消。此次大會原訂12日將結束，即使現在有颱風要來，韓國政府還是堅持要辦，只是以其它形式和K-pop唱歌跳舞來取代。