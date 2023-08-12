彰化民進黨立委陳秀寶12日在彰化縣福興鄉舉辦「信賴台灣．溫暖好政」願景說明會，農業部長陳吉仲到場宣講。（吳建輝攝）

高雄市前鎮漁港改建計畫耗資前瞻預算81億元爭議不斷，前行政院長蘇貞昌今特別在臉書發文表示，高雄前鎮漁港是台灣最大的遠洋漁港，每年創造至少300億漁業產值，力挺前鎮漁港；農業部長陳吉仲也表示，經費是在韓國瑜市長任內爭取，表示中央執政不分藍綠，呼籲不要因為大選被汙名化。

彰化民進黨立委陳秀寶12日在彰化縣福興鄉舉辦「信賴台灣．溫暖好政」願景說明會，農業部長陳吉仲到場宣講，陳吉仲下午3點半抵達現場，在宣講前接受媒體訪問，針對前鎮漁港近來爭議提出看法。

陳吉仲表示，感謝蔡總統、賴副總統，陳建仁院長跟蘇貞昌前院長對農業部基礎建設的支持，他說台灣遠洋漁業全世界數一數二，我們的魷魚是全世界第3、鮪魚是全世界第2、秋刀魚是全世界第1，有1000多艘的台灣遠洋漁船在5大洋從事捕撈工作，年產值超過300億。

陳吉仲說，前鎮漁港是在1968年開港，每年有300多艘漁船進出，超過1.5萬名外籍漁工到訪，是國內最重要的遠洋漁港，不過過去50幾年來都沒有重大建設，導致許多超過1000公噸的遠洋漁船無法進港，嚴重影響產業，種種問題蘇院長得知後，決定要一次解決。

陳吉仲還說，我們的遠洋漁業比日本強，當然希望能有比日本築地、豐洲市場更好的漁港建設，包括漁工多功能休憩中心、卸魚不落地、冷鏈、水產買賣及物流中心等，加上高雄前鎮漁港整個海岸景觀，能吸引更多消費者到訪，讓漁港能永續經營。

陳吉仲強調，經費是在韓國瑜市長任內爭取，當時包括高雄市海洋局、農委會跟立法院等，共同來討論要把前鎮漁港做整個全面性整修，這表示蔡英文總統施政不分藍綠，充分考慮國家的基礎建設需要，中央全力協助，希望不要因為大選讓建設被汙名化。