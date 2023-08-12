新北市萬里區龜吼漁港今（12）日上午發現1具男性浮屍，消防局獲報到場，協同海巡及警員將遺體搬運至岸上，經初步確認，死者為51歲魏姓男子，警方在案發現場發現其座車，初步排除他殺，詳細死因仍待進一步釐清。

今日上午7時許，消防局接獲釣客報案，稱龜吼漁港野柳方向葉出亭二號涼亭發現1名男性在距離岸邊5公尺處載浮載沉，消防人員到場後，與海巡、警方協力將其搬運上岸，確認男子已經死亡，身上無明顯外傷。

警方進一步調查後，確認魏男身份，並於發現他的轎車停放在距離現場約50公尺處，車上並沒有發現遺書等物品，雖初步排除他殺，但詳細死因仍待進一步待查。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示：如果民眾在海岸發現緊急危難案件，可立即撥打119或118報案，讓救援單位能第一時間投入能量進行協助。

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