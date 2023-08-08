歌手張震嶽7日在新北市萬里翡翠灣目睹溺水意外，眾人對55歲溺水男子施展心肺復甦術，張震嶽也加入搶救行列，把男子搬上救護車送醫，無奈男子仍不治身亡，張震嶽難過地在社群平台限時動態發聲：「還是沒能救回來，一路好走，只是一條生命從手中逝去，不會不安，挺遺憾。」

55歲男子7日下午和姪子戲水時遭海浪捲走，男子被帶離岸邊約10公尺，當時現場至少有4人衝入海裡將男子救起，在旁準備衝浪的張震嶽，聽到救命聲也趕來支援，張震嶽發文表示：「我接手按壓胸部，順便摸心跳脈搏（都）感覺不到，住旁邊的大哥打119，很快救護車就來了，一陣流程之後合力把爸爸搬上擔架」，無奈最終男子仍不治身亡。

張震嶽發文呼籲大眾在陌生海域要三思後行，「颱風的能量一直還在，翡翠右側的離岸流不小，浪也比左側炸，In side地形時淺時深」，偶爾還會出現大浪，其實不適合戲水，「岸邊水流很強也很深」。

張震嶽得知男子急救後仍不治消息，透過社群平台限時動態吐露心聲：「還是沒能救回來，一路好走，只是一條生命從手中逝去，不會不安，挺遺憾。」