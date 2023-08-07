阿美族歌手張震嶽在1993年正式出道，創作歌曲《愛我別走》、《思念是一種病》皆膾炙人口，他平時熱愛戶外運動，休閒之餘會到海邊衝浪，不料今（7日）他到海邊卻目擊一起意外，看到一位人父溺水，當下沒有心跳脈搏，他合力將人送上救護車後，也發文呼籲大眾戲水時要注意。

張震嶽今在社群平台發文，表示下午一點多時有一位民眾在海邊溺水，原本他在等浪，突然聽到不遠處傳來女人的尖叫聲，回頭一看有人躺著有人蹲著，他當下感覺不妙，立刻跑上岸幫忙，一旁的大哥已經在進行PCR，女子蹲著大哭，旁邊的孩子更是站著不知所措，張震嶽先是手按壓胸部，摸了心跳脈搏都感覺不到，很快救護車來了他和其他人一起合力把溺水民眾搬上擔架，對此張震嶽提醒：「颱風的能量一直還在，翡翠右側的離岸流不小，浪也比左側炸，In side地形時淺時深，雖然今天的浪稍小，偶爾來一組大條的，也是炸到懷疑人生其實不適合戲水」。

張震嶽推測：「估計這位爸爸被海流帶到左邊，體力不支就溺水了，願神祝福他們，一切安好，我又繼續划出奧塞。」並勸告大眾在陌生海域要三思後行，岸邊水流很強也很深。

而據了解，溺水民眾是年約55歲的男子，他與妻小、兄弟、父母出遊，當時男子帶著5歲與3歲的兒子坐上橡皮艇在海上漂浮，沒想到一個大浪襲來將男子帶離岸邊10公尺遠，後被海浪拍上岸，消防人員接手後立即送往基隆長庚急救，但最終仍宣告不治。