45歲氣質女星楊謹華，外型亮麗，早年一邊讀書一邊拍廣告，以演員身分出道後在偶像劇《敗犬女王》有不俗表現，從此一炮而紅，近年出演夯劇《華燈初上》蘇媽媽一角，重登演藝顛峰；楊謹華不時會透過社群平台分享生活，今（5）日她曬出身穿粉色泳裝的度假照，好身材獲網友稱讚。

楊謹華近日飛美國旅遊，她在德州的「Barton Springs Municipal Pool」與老公悠閒度假，楊謹華透露這是她最喜歡的城市游泳池，天然泉水非常冰涼，像泡在冰桶一樣，至今沒有全身下池過，她分享「記得第一次來的時候是2019年，疫情後的三年，有很多的東西都改變了，但這裡的藍天白雲沒變，熱情的太陽沒變，茂密的樹林沒變，學生們的笑聲沒變，草地的味道沒變，真好」。

楊謹華頂著淡妝外出，烏黑長髮看起來仙氣飄飄，身上的粉色連身泳裝凸顯嬌嫩少女感，高衩設計讓修長美腿優點更明顯，大片白皙美背和側面曲線讓網友看到目不轉睛，貼文狂吸3.6萬人按讚，劉品言直誇「到底是什麼仙女身材」，宋芸樺大讚「辣妹」夏于喬稱讚「人間芭比」，不少網友留言：「姐姐泳衣太保守了！」、「鎖骨很漂亮」、「根本少女」、「超瘦超美」。

楊謹華透露已經兩年多沒有好好放假，這次她跟老公出國旅遊，直呼「老娘假期正式開始，放給它爽！放給它空！放給它鬆！我腦袋什麼也不想想！就是能有多鬆就多鬆～～～要像一隻軟趴趴熊一樣」，也不忘分享旅途中的美照，時尚穿搭總能吸引大眾的注意。