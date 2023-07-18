JKF女郎翁子涵擁有精緻臉蛋及火辣身材，2019年她參加亞洲小姐選拔，因外型亮麗被陸媒封為「林志玲接班人」，更登上越南版的Harper's BAZAAR，在國際間小有名氣，後來她卻爆出負面消息，出面澄清後越發低調；今（18）日前AV導演圤智雨讚是她帶起正妹打高爾夫的風潮。

圤智雨今日在社群平台上發文，提到「子涵帶起的正妹高爾夫球熱，翁子涵我不知道大家有沒有印象？現在改名叫ZIHAN，而且如果你是從近期才認識她的，可能還會以為她是東南亞的模特兒，因為從照片的特色與質感，你可能很難想像，她是翁子涵，畢竟她以前的照片，與上新聞的事蹟跟現在的形象是不符合的」，圤智雨表示印象中是翁子涵帶起高爾夫球的風潮，才有越來越多正妹加入，過去打高爾夫球的女生不會像她這樣穿著高調。

圤智雨肯定對方「從某程度來講我覺得，她對高爾夫的貢獻是有的，但我不是要幫她講話，也不是要宣傳她，只是直話直說」，他直言翁子涵過去鬧出社會新聞，且曾是連千毅身邊的「連女郎」，如果不看她的表演與口條，順遂發展的話可能會和拐拐一樣有名。

翁子涵2021年起就在社群平台分享打高爾夫球的短片，影片中她總穿著白色短裙，露出修長美腿，揮桿動作俐落，成為球場上亮麗的風景線，除了高爾夫球，她也會曬出作畫、彈琴的生活日常，是許多人心目中的女神。