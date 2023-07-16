能吸引妹子目光就先贏一半了！

近期各大平台都掀起了一股「把妹神車」的討論風潮，有女大生在Dcard論壇發文，分享自己的+9男友為了她捨棄原本改過排氣管、發出震耳欲聾引擎聲的機車換掉，改騎GOGORO，超貼心暖男行為讓她直呼「鐵漢也有柔情時」！

另外，影音平台TikTok則有高校正妹挑戰熱門女團舞蹈〈Queencard〉，跳完之後一樣坐上機車瀟灑離去，掀起網友們熱烈討論，紛紛好奇：「難道最新一代的把妹神車寶座是GOGORO嗎？」

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查網友熱議的「把妹神車外型TOP 10」，到底有哪些吸睛的機車外型細節能夠抓住妹子們的目光呢？快跟著小編一起來看看吧！

No.1 顏色

路上車款百百種，能一秒抓住妹子們目光的絕對要顏值夠高！其中「車身顏色」佔車體大部分的面積，絕對是重中之重的決定性要素，一台賞心悅目的機車不僅可以讓人一看到就心情好起來，載著心儀對象兜風時也能帥度翻倍。

例如電動機車龍頭品牌Gogoro推出的車款顏色就十分多元、吸睛，結合亮面及霧面的呈現，讓光線在車輛行進時更加有流動感，成為道路上最搶眼的亮點！

No.2 頭燈、尾燈

在茫茫黑夜中騎車時該如何吸引大家的目光呢？推薦大家一定要慎選頭尾燈的造型，雖然只是機車外型中的小細節，但這可是一秒體現車主品味的大指標，例如近期很有辨識度的YAMAHA AUGUR，可變色溫頭燈，可以因應天氣變化自由切換白光或暖白光，還有輔助頭燈，讓車身在轉彎時能自動補光，增加路照範圍。

不管是俐落優雅的流線型尾燈，還是小巧可愛的微笑型頭燈，好的設計不只使行車更加安全，還能讓你把妹無往不利；平庸的設計則只能替你照亮孤單前行的漆黑道路。

No.3 後照鏡

你以為後照鏡只有照映後方視野、增加行車安全的作用嗎？除了保障安全的功能性之外，後照鏡也是增加愛車裝飾性的一大亮點！

像是近期在Dcard掀起熱烈討論的Gogoro SuperSport 跑魂套件車款，就搭載了造型相當經典的端子鏡，整體帥氣潮流感UP UP，隨時都可以率性出征，被網友稱讚「質感整個有升級」、「後照鏡真的要好好選」。

No.4 好坐的椅墊

台灣號稱機車王國，除了大眾交通工具之外，騎著機車通勤通學的人更是數不勝數，尤其許多大學新鮮人喜歡跟朋友們騎車到處趴趴走，還能藉機載心儀對象一起出遊，這時候坐墊的吸睛度跟舒適度就很重要了！外型搶眼可以一秒抓住妹子們目光，好坐、符合人體工學則能讓你出遊在外一整天都不累，「椅墊軟硬度超重要！」、「 kymco g6優點是坐墊舒服缺點是龍頭輕」。

No.5 煞車系統

「內行的看門道，外行的看熱鬧」，別以為鑽研汽機車是男生的權利，現在有越來越多女孩們也加入了研究行列，從原廠配件到改裝品通通逃不過水水們的法眼，其中煞車系統也是細節控一定會注意的地方！

除了浪花碟、浮動碟等煞車碟盤之外，煞車拉桿更是天生欠改，可調式拉桿不只帥氣吸睛，能夠配合個人使用習慣，輕鬆完成精準煞停更是評價要點，Gogoro的SuperSport 跑魂套件車款就被網友大讚「不只頂規直上，還兼具帥度跟操控感」。

No.6 置物空間

出門在外，除了隨身攜帶手機、鑰匙、錢包，更少不了採買生活用品的機會，這種時候就很考驗機車的置物空間，不只要放能得下包包，最好還要放得下2頂安全帽，做好隨時可以跟另一伴出遊兜風、逛街Shopping的準備！同時，車內是否擁有「魔術大空間」，也是影響不少網友購車時的重要因素，「置物空間不夠大就BBQ了」、「推全新迪爵，腳踏空間大，車廂大雙載出門放兩人東西也夠」。

No.7 車尾設計

圓潤內斂vs.張揚上翹，哪一種機車車尾設計更是你的菜呢？同樣是細節控在意的車款外型重點，車尾設計是騎士呼嘯而過後、留給所有人最後的印象，同時更定調了車主的個人品味，因此成為許多人精雕細琢的購車或改裝重點。

有網友分享YAMAHA EMF電動機車的車尾簍空設計相當特別，吸睛又新穎；由本土車廠SYM所推出的Joymax Z+車款也被稱讚「車尾很可以！」

No.8 避震器

雖說機車避震器的造型都大同小異，能做文章的只有「顏色」而已，但可別看不起這小小的細節，只要花點心思、運用得當的話，馬上就能讓妝點效果Level Up喔！無論是以車身主體顏色為基準，延伸配色讓整體更和諧；或者更大膽一點的使用跳色技巧，賦予讓人眼睛為之一亮的吸睛焦點，都會有意想不到的抓眼球效果，絕對可以一秒吸引妹子們目光，「上次換了一跟消光紅的避震器，馬上被女友稱讚好看」。

No.9 前土除

「土除」就是我們常聽到的擋泥板，在改裝領域中算是能見度相當高的機車部品，可以說是低調隱晦、默默展露個人品味的方式之一。不少網友都推薦國內知名改裝品牌「KOSO統亞電子」的衝刺前土除，碳纖維紋路表面與壓印線條交織出層次豐富的立體感，帥度直衝天際，「Koso跟Mio前土必換」、「我的尾燈、前土都換Koso的，一個字，推」

No.10 手機架

許多人沒有APP導航就無法順利抵達目的地，尤其約會、兜風時不小心迷路實在太糗，因此手機架幾乎成了機車族必備的配件之一！可以依照個人使用習慣、用途和車款進行挑選，除了拆裝手機方式不同，手機支架的材質和固定方式也是挑選重點，一般來說金屬材質、自帶羅斯的手機架更耐震也較不容易鬆脫，「黑隼的好用~推」、「手機架大推五匹，選減振的就好」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年6月20日至2023年6月19日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『把妹神車外型』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。