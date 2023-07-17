前AV導演圤智雨日前才揭打高爾夫球的部份正妹在賣淫，讓曾遇過的老司機直接留言「每位2萬」。今17日再爆「show girl的包養文化」，他表示「身高越高的女生超過170cm的，機率越高，當然不是全部的show girl 都有被包養，而是大約四成左右的」，且認為被包養的人在工作上面會有6種特質。

圤智雨表示，這些被包養的show girl有「愛說謊、低調、精神壓力大、自私、雞頭、假面具」等6大特質，更解釋，「身高比較高的包養妹，講話相對高冷的關係，所以思考邏輯上，比較沒有那麼嚴謹，很容易忘記自己說出來的謊，並且會把聽眾當笨蛋，但殊不知，破綻其實很多的」。

他接著提到，她們的工作要相對低調「因為是屬於檯面下的包養工作，若被金主爸爸發現其實是有男朋友的狀況之下，會被斷糧」；但圤智雨點出她們的精神壓力大，「他們這樣的女生除了矛盾兩個字以外，很常亂想有的沒的，容易寂寞，所以做事情只會想到自己，並不會想到後果」；同時圤智雨認為，若她們有男友狀況下，「如果事情爆發，就算感情深，也會選擇金錢，不會選擇其他的，為了錢多無恥的事去傷害自己愛的人都有可能」。

圤智雨最後2點分析，「這些有在做包養的女生，很多也有自己在當雞頭，從仲介飯局，到仲介s，會有一種不要只有墮落的概念」；另外，「有些女生喜歡透過文字獲得好感，所以會去澄清自己沒有做s、沒有劈腿、沒有包養、沒有買名牌，但實際上，每天在騙自己，以為透過文字就可以讓自己得到安慰」。

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