資深男星廖峻最近捲入「MeToo」性騷擾風暴，遭網紅李伊妍開記者會表示多年男方曾以提拔新人名義對她毛手毛腳，對此，廖峻和兒子已經提告；而另一位網紅雪碧在7日加入戰局，曝光疑似李伊妍先前找大哥幫忙的截圖，直言看不過有人欺負老人家，李伊妍則是不滿喊告。對此，雪碧再度反擊，強調講的都是實話，卻遭李伊妍找人施壓要求刪文。

雪碧9日在臉書發文，透露李伊妍日前透過中間人，請雪碧前經紀人圤智雨轉達，要她不要淌渾水，把臉書文章刪掉，她不滿反擊：「但我聽了以後必須要說，我的回答，阿，我講的是事實，為什麼刪文！」並搬出憲法明訂不可要求人公開道歉，「現在法院就是不會用判決的方式，來命人公開道歉，因為違反憲法保障的言論自由。」

對於李伊妍找人施壓，雪碧堅定表示：「如果這樣的事發生，造成我身心靈的損傷？感覺到恐懼不安的話，那怎麼辦呢？請問一下這個中華民國憲法法律，這是可以構成什麼法條嗎？司法資源是可以這樣亂用嗎？我雖然不是好人，但廖爸的事，我管到底！」

事實上，李伊妍日前開記者會，表示104年時因為經濟出狀況和地下錢莊借錢鬧上新聞版面，廖峻因此私訊關心她，要她不要去地下錢莊借錢，隨即匯了15萬幫忙李伊妍，並答應幫忙李伊妍出道拍戲，李伊妍控訴廖峻假借教導台語的名義多次騷擾，最後見李伊妍不答應後就拒絕幫忙，對於上述所說，李伊妍強調願意接受測謊。

在李伊妍開記者會前，廖峻就在兒子廖錦德的陪同下到警局備案提告，見李伊妍要現身，廖錦德更在臉書說：「反反覆覆沒關係喔，我們也不會去打擾妳的，放心，一切將為呈堂證供」。對此，昨雪碧表示，就她所知李伊妍在開記者會前有問她朋友要怎麼滅火？雪碧說：「我朋友給你的建議，就道歉就好，後面我就不多說了！滅什麼火你自己知道….」。