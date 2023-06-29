71歲廖峻日前遭網紅李伊妍影射對她性騷擾，廖峻在兒子廖錦德陪同下到警局備案提告，李伊妍昨（28日）突開記者會，淚憶多年前遭廖峻性侵未遂往事，強調絕對屬實，廖錦兒反駁此事。而與廖峻搭檔多年的資深女星澎澎則提到，廖峻從來沒有吃過她豆腐，「他不是那樣的人呀」。

網紅李伊妍在記者會淚憶，多年前遭廖峻性侵未遂，強調絕對屬實，願意跟他一起測謊，只希望廖峻私下跟她道歉。對此，廖錦德第一時間就發文：「反反覆覆沒關係喔，我們也不會去打擾妳的，放心，一切將為呈堂證供」，事後開直播代父澄清，並在限時動態寫下：「老人家被講成這樣，實在不好受，今天血壓太高了，暫不回應了。」

廖峻與澎澎是歌廳秀的傳奇組合。（圖／中時資料照）

而資深女星澎澎是廖峻早期的脫口秀搭檔，兩人一搭一唱、默契十足，澎澎還被封為廖峻的「秀場老婆」，根據《三立新聞網》報導，澎澎強調，她和廖峻搭檔多年，從來沒有被吃豆腐，「他不是那樣的人呀」，澎澎接著指出，助理有一次把廖峻的勞力士弄丟，結果廖峻完全沒生氣。

廖峻日前為了遺傳性動脈瘤開刀，澎澎第一時間致電關心，廖峻身體開完刀後，身體恢復得還不錯，澎澎希望廖峻恢復健康後，能再一起復出表演。

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