國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜1日在國民黨黃復興黨部67周年活動中合體，而前立法院長王金平也力挺侯友宜，為了黨內整合，王在今（5）日組織了立委後援會挺侯，邀請了許多黨內立委，或是曾擔任立委的縣市首長出席。而台中市長盧秀燕致詞時表示，五年前她和幾位姊妹競選縣市長，當時大家都不看好，但最後還是大贏了20萬票，所以盧秀燕也要侯友宜「Never give up」，只要永不放棄，就會贏，全場聽完後也沸騰了，高呼「團結前進一起拚」，引發討論。

盧秀燕今日在參加「厚友誼立委後援會」時表示，「五年前我們幾位姊妹競選縣市長，尤其是我個人，當時大家都不看好，所有的民調都烏鴉鴉一片，但我最後大贏20萬票」，盧秀燕也直呼「所以友宜兄，never give up，只要永不放棄，只要繼續奮鬥，就會贏」，盧秀燕更接著說，「那為什麼當時我能夠翻轉成功？從預測輸20萬票，到贏20萬票，就是靠大家，在場的每一個人都有幫我，當時王金平院長從台灣頭到台灣尾，為我整合；連當時蕭副總統都到台中替我站台，每一個人都站過我的台，幫過我的忙」。

最後盧秀燕也強調，「我們每一個兄弟姊妹都是這樣子被幫忙，所以只要大家共同努力、團結，一定會贏，最後我們祝福侯友宜高票當選總統，立法委員過半，大家加油！」