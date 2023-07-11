國民黨總統參選人侯友宜民調持續落後，堅定支持侯友宜的前立委沈富雄昨透露他給競辦的建議，「侯友宜的個性很難改，但是要演啊！」媒體人黃揚明今(11日)表示，侯友宜最大的問題是「講一句話會擔心很多後遺症」這是侯當30多年公務員的性格，但前高雄市長韓國瑜就是因為「講話很真」能講到民眾心坎裡而受到歡迎，在政壇「天下武功，唯真不破」，侯友宜最該學的不是演戲，而是放下包袱、更真誠的與人溝通。

沈富雄昨在廣播節目中透露，接到侯競辦執行長金溥聰的電話，沈富雄也給出建議，「侯友宜的個性很難改，但是要演啊！演6個月難道不行嗎？其他兩個人不是在演嗎？」

黃揚明今在政論節目《大新聞大爆卦》直言「沈大老的建議不要聽」，並強調「不要演」，天下武功，唯真不破，在政壇就是要真。若用演的，只要像「賴導」副總統賴清德一樣出事了，傷害一定更大，在政壇很重要就是要真誠，不要玩演戲這回事。

黃揚明也點出，侯友宜的最大的問題，就是「講一句話會擔心很多後遺症」，很怕講真話會被寫、被扭曲，這是侯30幾年的公務員性格，當警察最怕面對媒體、講錯話。但現在時代改變了，應該先從真誠地跟人溝通開始，這不是演，是把心裡的話說出來，「應該說侯友宜過去演了太久，要如何讓他不要再有包袱、不要再戴著面具說話」，這是侯友宜現在最重要的課題。

黃揚明也提到，韓國瑜會受到歡迎，就是因為「講話很真」，這也符合他真性情的性格，不會扭扭捏捏，韓國瑜一講話就會講到大家心坎裡，侯友宜最該學的，就是更真誠的與人溝通。