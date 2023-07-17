國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨(16)日前往凱道出席716公平正義救台灣遊行時，上台致詞卻疑似超時被噓下台；對此新北市議員陳偉杰表示，民眾黨總統參選人柯文哲的致詞時間更長，更批整場活動已被民眾黨遭操作成他們的「造勢大會」。

當時人在現場參加活動的陳偉杰表示，若計算致詞時間，從開始說話到致詞結束，侯友宜致詞時間約10分47秒，而柯文哲則是11分16秒，且這還不包括之前民眾黨團的立委跑上台致詞將近10分鐘了！

他說，不僅侯友宜比柯文哲致詞時間短了29秒，昨天整場活動中，柯文哲帶領的民眾黨足足在台上就致詞了20幾分鐘，是所有受邀者及各政黨佔據時間最長的，而國民黨雖然有眾多民代參加，卻沒有一個人致詞，就是希望不要成為某個政黨的造勢大會，回歸到主辦單位訴求的主題。

陳偉杰指出，令人遺憾的是，侯友宜整段致詞都是扣緊司法改革及居住正義為主軸，卻在民眾黨的刻意操作下，讓整場活動變成他們自家的「造勢大會」，也有人認為這根本是一場批鬥對手的大會，「只要不是柯文哲，就是被噓聲對待」。

陳偉杰表示，不僅早在活動開始前一周，就有媒體爆料民眾黨下達動員令，要求黨公職參加凱道集會，並擬定「喊聲」計畫，從媒體昨天捕捉的畫面更可發現，民眾黨中央委員張凱鈞在侯市長致詞時，混在人群中帶頭比倒讚，並吆喝柯粉群起效尤，如此毫無民主風度、且魚目混珠方式，就是讓活動失焦的元兇。

他強調，衷心期盼公民運動應該回歸人民意志為主體，對於任何人表達意見的自由，都該予以尊重，不該成為任何政黨造神或是批鬥其他在野黨派的場合，下架無能的民進黨政府，更需要所有在野力量的合作，如此才能團結向前，達成共同目標。