國民黨今舉行全代會，但挺郭派人士未完全出席，花蓮縣長徐榛蔚也未現身，郭台銘今將前往花蓮，將是一大隱憂。侯友宜會後表示，國民黨一定團結在一起，贏得勝選，相信每個黨籍縣市首長，議員民代，國民黨每一份子此時此刻面對最重要的關鍵選戰都會凝聚所有力量，全力往前走，國民黨執政，中華民國會更好。

侯友宜今一早就站在會場入口，接待前高雄市長韓國瑜、前總統馬英九，侯友宜說，所有人來參加全代會，都是力挺他參選總統，所以他站在門口，在這裡歡迎力挺他的各位，非常感謝。

對於郭台銘稱「民意大於黨意」，參選意志堅定，侯友宜回應，他會團結所有人的力量，最重要是信念一致，守護中華民國，希望台澎金馬這塊土地所有人能平安，既然信念一樣，那就團結在一起。

至於是否持續尋求挺郭常委、郭粉和韓粉的支持，侯友宜說，每個坐在會場的都是國民黨最衷心支持者，他們都會凝聚在一起，為國民黨全力以赴，讓中華民國不斷往前走，國民黨加油、台灣加油。

針對是否會請國民黨開鍘挺郭挺韓的藍營小雞，侯友宜則說，謝謝大家，相信大家都會站在一起。