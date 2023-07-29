蔡政府推行的「前瞻計畫」預算問題引發在野批評，也被指出綠營執政縣市拿到的補助遠高於其他縣市，民眾黨主席柯文哲認為，「財政紀律」與「永續經營」才是真正的問題。前立委郭正亮表示，蔡政府執政七年，民進黨迅速變質，且貪腐嚴重，和前瞻預算有很大關係，立委、地方政府跟中央勾結，「很多都是前瞻預算的錢」。

郭正亮今(29日)在政論節目《新聞大白話》表示，蔡英文執政七年，大概創了台灣的紀錄，不只是立法院臨時會開最多，還動不動就編列特別預算。正常情況下，各部會編列預算，是由下而上一關一關過，最後送到立法院一個科目一個科目審，「特別預算有時候只有兩頁，一大筆錢就這樣呼攏過了，通通都是行政裁量權，中央和地方靠關係申請錢」。

郭正亮認為，民進黨執政這七年貪汙越來越多，就是因為都是用行政權，立委、地方政府跟中央勾結，「很多都是前瞻預算的錢」，地方打點好，項目弄好，跟中央申請錢就直通。

郭正亮直言，「民進黨蔡英文執政七年，迅速變質，變成貪腐嚴重的政黨，跟這件事有絕對關係！」很多縫隙可以鑽，坦白講都是靠行政上的關係。

郭正亮說，但國民黨只有立委李貴敏在追打這個議題。而最近柯文哲和民進黨槓上，也是因為他發布了一支在討論財政紀律的影片，流傳非常廣，讓民進黨氣炸了。郭正亮建議，國民黨也可以拍這樣的影片，展現出朝野之間旗幟鮮明的對立，選民才看得清楚，侯友宜也應該針對前瞻預算議題，提出立場和主張。郭正亮坦言，這是蔡政府執政後，造成現在每況愈下的貪腐、傲慢執政的主要根源。