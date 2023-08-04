「華盛頓時報」今天分析指出，中國正為侵台戰爭作準備，但習近平更願意在不發生軍事衝突的情況下，控制這個美國支持的民主島嶼，北京已預備好干預台灣明年的總統大選。

分析指出，對亞洲擁有豐富經驗的前美國情報官員索爾（David Sauer）評估，中國國家主席習近平目前的計畫，是讓明年1月的台灣總統選舉朝著有利北京的方向傾斜。

索爾說，中國的戰略是「從內部掏空台灣」，圍繞選舉「製造混亂」，以期選出1位尋求與共產中國統一的總統。

紹爾曾在東亞和南亞擔任過多項海外指揮職，這位退休的中央情報局官員表示，中國官員正進行「操縱（選舉）對其有利」的行動。

紹爾本週出席由「華盛頓時報基金會」（The Washington Times Foundation）主辦的「華盛頓簡報」（The Washington Brief）論壇，他在這個虛擬論壇上表示，北京將通過「訊息戰、軍事恐嚇、政治和經濟操縱的結合」擴大行動。

紹爾表示，中國將「在台灣社會內部製造分裂，試圖讓他們想要的候選人當選」。

中國的宣傳還將「這次選舉描述為和平與戰爭之間的選擇」。

紹爾認為明年總統大選後，不論台灣政府由誰掌控，中國將評估是否採取軍事行動或採取脅迫策略。

分析指出，總統蔡英文的執政黨民進黨與美國結盟，民進黨警告北京政權正準備入侵台灣，推翻其脆弱的民主制度。

台北有關反對黨國民黨重新掌權的猜測甚囂塵上，國民黨歷來主張與北京建立更密切的經濟和外交關係。

據報導，民進黨在民意調查中領先，但隨著今年夏天展開的競選，民進黨獲勝之路尚不明朗。

台灣副總統賴清德是民進黨的堅定支持者，他可能會在中國問題上推行類似與蔡英文過去7年規劃的路線，他的民調支持率約為35%。

2019年崛起，取向較為中間的台灣民眾黨，由前台北市長柯文哲出馬競選，柯文哲以約30%的支持率緊追在後。

在蔡英文上任之前掌權的國民黨，支持前警政署長侯友宜參選。侯友宜的民調一直在下降，支持率約為20%。

紹爾並未具體說明中國喜歡哪位台灣候選人，儘管北京方面表示打算削弱民進黨，擁抱國民黨。

中國媒體將民進黨的賴清德描繪成希望推動台灣徹底獨立，儘管蔡英文政府坦言拒絕北京，但也拒絕這樣的政策。

中國官媒新華社上週發表一篇社論指出，「可以合理推測『賴先生』一旦上任，將抓住一切機會推動法理獨立，並冒險挑戰華盛頓長期以來採行的一中原則和一中政策。台灣海峽很可能會陷入軍事衝突的深淵。」

中國官員一直公開向3月訪問北京的國民黨前台灣總統馬英九示好。

紹爾表示，當馬英九訪中回來時，他「發表聲明指出，下一次選舉是和平與戰爭間的選擇，這當然是中國一直希望重述的說法，他們讓他滔滔不絕地說出自己的論調」。

蔡英文政府中的一些人也擔心北京干預選舉。

台灣駐美代表蕭美琴5月接受「華盛頓時報」（ The Washington Times）採訪時對此感到憂心，她認為中國藉「猖獗」的假訊息和宣傳支持北京立場的「假新聞」，干預台灣的國內政治。

蕭美琴表示：「他們的目標是削弱我們的民主，在我們的社會中播下分裂和不滿的種子。」

紹爾認為，儘管中國有意控制台灣，並且「肯定會為戰爭做好準備」，但戰爭既非不可避免，也非迫在眉睫。

前中央情報局官員、美國亞洲政策長期外交顧問戴川尼（Joseph DeTrani）在「華盛頓簡報」中表示，美國官員正密切關注台灣局勢。

戴川尼是每月一次「華盛頓簡報」論壇主持人，他表示1979年的「台灣關係法」清楚表達了美國立場，即台灣和中國應以「和平方式」解決「一個中國」問題。

戴川尼說：「如果使用其他手段，包括禁運和任何具封鎖性質的措施，都將引起美國嚴重關切。」

喬治城大學安全研究中心（Georgetown University’s Center for Security Studies）兼職教授曼斯洛夫（Alexandre Mansourov）在論壇上表示，習近平「執意」吞併台灣。他表示，華盛頓應更注重此區防衛。

曼斯洛夫指出，部分國安人士認為「我們需要更多飛彈，更多船隻，更多基地。」

曼斯洛夫說：「國會中的一些人主張，必須增加美國的國防預算。」

「台灣人民還必須與美國攜手加強自我防衛，他們必須真正致力軍方之間及國防工業上的合作。」

紹爾表示，儘管近年台北防禦能力明顯增強，但進度緩慢。如果中國入侵，「台灣除非確實進行快速轉型，否則沒有什麼機會。」

紹爾說：「他們擁有大約17萬名部隊、300架飛機、大約57艘主力海軍戰鬥艦隻…他們只是沒有足夠人手。」

紹爾表示，台灣即將舉行的選舉「確實是中國情報活動的中心」。「我提到所有那些活動，都被中國間諜和試圖影響候選人的人滲透。」