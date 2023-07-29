新北市議員林金結27日與鴻海集團創辦人郭台銘同台並發放造勢扇子，遭國民黨新北市黨部認定違反黨紀，祭出嚴厲口頭警告。國民黨立委謝衣鳯今對此表示，黨內同志應強調團結下架民進黨；總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰接下來不要再「為難」小雞。

謝衣鳯說，所有國民黨內同志出席活動的時候，要強調應團結合作，共同下架民進黨，完成大部分台灣民眾的心願，就是政黨輪替、台灣更好。謝衣鳯表示，如果在野聯盟提出太多組的候選人就難以整合，因此應該要團結合作，才有辦法共同下架民進黨，相信這是在野聯盟最大的共同目標。

謝衣鳯也說，小雞希望可以在這一次的選舉當中盡自己的一份力量，在關鍵的位置上，守住國會，爭取國民黨在國會有過半監督的力量，共同合作下架民進黨，讓台灣更好。因此她強調，「不要再為難小雞了」。

謝衣鳯重申，心願就是團結合作下架民進黨，完成政黨輪替讓台灣更好，「畢竟太多的人投入參選總統不利於整合」。