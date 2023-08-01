彰化縣議長謝典林於7月31日凌晨無預警在臉書宣布退出國民黨，在藍營內部拋下震撼彈，更有不少人憂骨牌效應。而國民黨台北市議員、前文傳會主委李明賢更稱，黨內已有風聲，還有9位黨籍正副議長計畫退黨，這恐將會對國民黨參選人侯友宜造成莫大衝擊和考驗。

據中評社1日報導，李明賢指出，現在真的有骨牌效應正要形成，他在與黨內大老電話連絡時，對方告知他，後續還有9個正副議長醞釀要退黨，顯示雖然侯友宜在7/23全代會後逐漸定於一尊，但整合情況並不是非常理想。

李明賢還強調，侯辦執行長金溥聰近期出手，想要先安內後攘外，使出祭出黨紀，槓上小雞等戰略威嚇，期望能讓黨內部分游移人士不要走在模糊地帶，全面挺侯；但這也某種程度讓地方的正副議長必須選邊站。

因侯友宜目前人在日本參訪，李明賢喊話，對於黨內紛擾應該有所回應、提出論述，同時國民黨也要積極幫助侯友宜民調回升。李還獻策，國民黨主席朱立倫在中間也該展現自己的角色，不管是自己努力，還是拜託前立法院王金平出面整合，都要盡速出來督導、解決，畢竟退黨9人名單尚未真正發生，尚有努力跟化解的空間。