每年農曆6月24日是關公聖誕，國民黨總統參選人侯友宜是關公忠實信徒，今年8月10日將參加關聖帝君聖誕相關活動，侯辦今（7）日召開記者會發布兩支關公短片，展現侯信仰關公有多虔誠，侯讚許關公「重然諾」，不過由於時機敏感，也被懷疑是在向鴻海創辦人郭台銘喊話，侯辦則強調絕無針對任何人。

在侯辦發布的影片中，揭露侯友宜辦公室有一尊大型關公像，侯還特別鍾愛一個「小關公」、一個關公紙鎮，侯在影片中說他最敬佩關公「重然諾、正派、正直、勇敢承擔」，侯辦今還特地把大型關公請到記者會現場。

侯辦發言人黃子哲表示，侯友宜是關公忠實信徒，無論過去警職或從政生涯，一直把關公精神放在心中，對人義薄雲天、對事盡忠職守，侯絕對會以關公忠義精神全力以赴，最後一定能過關斬將，贏得勝利；而會特地在關聖帝君聖誕前夕製作兩支影片，除藉此向關公致敬外，也是要讓更多人了解侯友宜做人處事秉持的原則與態度。

對於影片中特別提到關公「重然諾」，被認為是否在隔空向郭台銘喊話？黃子哲說，這兩支影片沒有針對特定人，主要是為了關聖帝君誕辰，「只要是關公的信徒，應該都會有所感受，沒有針對特定人。」