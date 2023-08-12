國民黨總統參選人侯友宜（右）巧遇一位阿公正在綁蚵殼串，他熱情地坐在他旁邊幫忙。（張毓翎攝）

台南北門蘆竹溝因太陽光電案場緊鄰民宅引發爭議，國民黨總統參選人侯友宜（左二）前往關心當地住戶、漁民。（張毓翎攝）

台南北門蘆竹溝因太陽光電案場緊鄰民宅引發爭議，國民黨總統參選人侯友宜12日下午到蘆竹溝社區關心住戶、漁民，他多次強調，他不反對發展太陽光電，但要尊重在地居民生活、也要考慮生態永續，更不要影響他們生計。

侯友宜今天下午到蘆竹溝關心光電議題，一下車就與民眾熱情地打招呼，還幫阿公在蚵片鑽孔、綁蚵殼串，他笑說，因為小時候在嘉義朴子長大，離生產蚵仔的東石很近，所以常見蚵農綁蚵殼串的景象。

隨後，侯友宜在國民黨前台南市議員謝龍介等人的陪同下，走訪社區旁的光電案場，並傾聽在地居民的心聲；侯友宜說，他這次來蘆竹溝，聽到居民反映很多事情，如蘆竹溝自救會盼案場能退60公尺，透過今天這個機會了解後，未來他當總統，才知道要怎麼做改變，案場應退後多少才能讓居民不受到影響。

他說，他不反對發展太陽光電，但是最重要的，不能破壞居民生活和原有生態，這是政府要嚴格把關的，蘆竹購光電案場鄰近民宅、蚵農工作場域，造成每當南風吹拂時，村庄熱得像火爐，居民請求案場能不能離住家遠一點。

侯友宜再次強調，政府推動太陽光電時，要了解居民心聲，過程中應與民眾多多溝通，不用等他做總統，現在的政府可以卡緊做。

侯之後前往蚵寮保安宮、南鯤鯓代天府參拜，沿途每遇到民眾，他都笑臉迎人、一一跟他們握手、寒暄。