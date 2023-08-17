《美麗島電子報》16日公布最新總統大選追蹤民調，民進黨賴清德支持度35.7%、國民黨侯友宜21.9%、民眾黨柯文哲21.7%。前立委郭正亮分析，侯友宜要開始勇於接受主流外媒專訪，比較嚴肅的提出對國政藍圖的描述，侯友宜還會再往上，需要的是文宣盤，「出來了有一些人就會過來」。

郭正亮今(17日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，賴清德日前接受美媒《彭博》專訪，內容問題重重，但一般人就覺得那是完整訪問，侯友宜也需要有這種東西，比較嚴肅的接受報紙、期刊的訪問，對國政藍圖的描述。侯友宜要開始讓人覺得他有想法、未來四年要帶台灣怎麼走，要開始策劃接受雜誌或電視訪問，讓大家能更詳細了解他要闡述的東西。

郭正亮續指，侯友宜民調會上升，是因為國民黨的兵團恢復正常，且侯友宜的民調還會再往上走，但現在需要的是文宣盤，組織盤會逐漸開始歸隊，若要追上賴清德，最需要的是文宣而不是組織，只要文宣拋出來，有一些支持者就會靠過來，因為台灣還是有很多老百姓是希望台灣安定、能安居樂業。

郭正亮提到，柯文哲在這部分就很積極，像「KP國是論壇」等影片，「誰像總統」是一種總體感覺，另一種是選民投你是什麼意義，也就是「為何而戰」，這兩點侯友宜都要給出答案；他強調，總統不是做行政院長的事，不只是說「我當選治安會變好」，還要有更高的級別、有高度的決策方向，像是承諾恢復特偵組，光電弊案不分藍綠、 不管壓力都會徹查到底的姿態，要讓民眾感覺到「我即將帶來新的生活、新的台灣，不一樣的未來」。

郭正亮強調，侯友宜要開始勇於接受專訪，講出藍圖和願景，為什麼非讓他當選總統不可，要有危機感出來，像綠營已經放出「侯、柯當選就會被統一」的危機感，但侯友宜危機感的動員還沒有出來。