大陸恐全面終止ECFA，國民黨主席朱立倫18日表示，兩岸不交流，不對話，怎麼解決目前困難。（賴佑維攝）

大陸恐全面終止ECFA，國民黨主席朱立倫18日表示，民進黨每天抗中、反中，但兩岸經貿密不可分，且經貿數字不斷提升，但又不交流、對話，他質疑怎麼解決目前困難。指兩岸應該透過溝通協調的基礎上。

朱立倫說，兩岸的經貿關係幾乎是密不可分，尤其為了台灣的台商、經濟發展，希望兩岸溝通、協調、對話，但是民進黨每天抗中、反中，結果這幾年兩岸經貿數字不斷提升，完全是「說一套、做一套」。

侯友宜說，但這情況下民進黨不交流、對話，質疑怎麼解決目前困難。朱立倫說，會盡努力，減少任何台商困難或者推出台灣經濟的方案，但還是要回歸正軌，兩岸要回到溝通協調的基礎上，不管是遵循WTO相關規範或者是對於未來所有經貿談判，希望透過溝通協調解決問題。

日本時事評論專家矢板明夫以武功評論總統參選人，其中指國民黨總統參選人侯友宜內力充沛但不會控制。朱立倫說，不知道他在說什麼，只知道侯友宜是實實在在做事情，認真努力而且經過40幾年考驗，目前是全黨大家團結一致共同支持的總統參選人。朱立倫也說，他現在民調越來越好，越來越高，表示台灣大家主流民意還是認為，需要一位讓兩岸和平，能夠過好日子的總統候選人。

另鴻海創辦人郭台銘喊話要邀請民眾黨總統參選人柯文哲、侯友宜一起喝咖啡。朱立倫說，目前最大的共識，是台灣6成以上民意希望政黨輪替，要下架貪腐的民進黨，而6成當中，只有放下自我，成功不必在我，而絕對不能夠只有自我，成功一定要我，這樣一定沒辦法團結、合作。朱立倫說，大家小我小一點，大我大一點，一定就能團結勝選。他也轉述侯友宜說法，侯也非常大氣的說，雖然多次拜訪，到他家都沒有遇到郭董，他也非常有誠意的願意拜訪郭董，希望大家團結一致。

另網路影片「山道猴子的一生」爆紅，有網友以裡面角色，認為酷似藍營政治人物，朱立倫說，沒看過影片。另出席靈鷲山水陸空大法會的朱立倫也說，最重要的事情是希望全民平安，為全民祈福。