媒體人胡忠信稱國民黨總統參選人侯友宜接受日媒專訪時，說自己是Republic of China man。侯競辦今天表示，侯友宜專訪時明確以中文表達「我是中華民國國民」，請胡忠信在3天內公開道歉澄清，否則將採取法律行動。

對於侯辦質疑要求道歉，胡忠信中午臉書發文指出，日前他在節目中提及「日本記者用英文問侯友宜：你是台灣人還是中國人？侯友宜用中文回答：我是中華民國國民，也是台灣人」，基於每個人都有自己的身份認同，他予以尊重，也不願意因此捲入選舉爭議，因此將發言收回；「若造成候選人困擾，我也表示歉意。」

胡忠信日前在三立新聞網的「94要客訴」節目中，指稱侯友宜接受日媒專訪時，稱自己是「Republic of China man」，侯友宜競選辦公室今天透過新聞稿駁斥，指胡忠信公然捏造假訊息。

侯友宜競選辦公室指出，侯友宜接受日媒朝日新聞專訪時，全程皆以中文回答，日媒也幾乎以中文提問。當被問到認為自己是台灣人還是中國人時，侯友宜用中文明確表達「我是土生土長的台灣人，我們的國家叫中華民國，我是中華民國國民」。

侯友宜競選辦公室強調，當日媒記者再問，「若美國人問法是Are you Chinese？Are you Taiwanese ？要怎麼回答？」侯友宜也以中文再次重申，「我是中華民國國民，我在台灣長大，我是台灣人」，相關內容都有紀錄，台灣媒體也有轉述報導。

侯友宜競選辦公室強調，胡忠信在媒體上公開發言，卻毫無根據的胡亂捏造假訊息，既沒有基本的查證，也未向侯辦求證。節目的主持人及一旁綠營民代，甚至還以此假訊息訕笑、攻擊侯友宜。

侯友宜競選辦公室說，胡忠信先前就曾因毫無根據的爆料，被大批網友酸是「騙人胡」、如今故技重施，再次胡亂捏造假訊息，顯然沒有從錯誤中記取教訓，毫無長進，請胡忠信負起身為媒體人、公眾人物的基本責任。若胡忠信在3日內未能公開道歉，並澄清自己製造的假訊息，將採取必要的法律行動。