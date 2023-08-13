2024年總統大選僅剩不到半年的時間，國民黨總統參選人侯友宜繼續南下走訪基層；死忠韓粉台南市韓友會理事長「挑大師」廖盛芳，率領100多位韓粉到場力挺，並表示現在8成的韓粉都已經歸隊挺侯友宜了。媒體人王淺秋表示，她看到的不太是他所講的8成，但她的確看到意見的分岐，最近沒那麼激烈。媒體人吳子嘉則公布1個民調，侯友宜的國民黨支持度為68.2%。

針對8成的韓粉都已經歸隊挺侯，王淺秋13日在《董事長開講》網路直播節目中表示，她是打了很大的問號。她沒辦法很精準地說韓粉有多少人，只能從身邊、還有接觸到的過去支持他們的好朋友，大概可以看他們的意向，或是意見，至少她看到的不太是他所講的8成。但她的確看到很多意見的分岐，這些分岐。最近感覺就沒那麼激烈。

王淺秋接著表示，8成這個數子，可能是他個人的看法或是期待，現在侯友宜可能要更努力一些。

吳子嘉則認為，韓粉比較有標誌性，但不等於深藍，這是兩回事。根據民調，侯友宜的國民黨支持度為68.2%，賴清德的民進黨支持度為85.8%，在這部分，兩人差距17個百分點左右。至於柯文哲，則拿到國民黨16.6%的支持，若把柯文哲拿到的16.6％，加上侯友宜拿到的68.2%，總共84.8%，這個數字，跟賴清德的民進黨支持度差不多。換言之，將近16.6%的支持度從國民黨跑到柯文哲那邊，因此，侯友宜並沒有拿到應該有的國民黨支持度，他強調，這不等於韓粉。

吳子嘉並建議，國民黨支持者目前並沒有全部回到侯友宜身上，對侯友宜而言，他的策略應該不光是注意深藍這件事，應該把年輕人的票也全面性顧到，國民黨是個百年大黨，應有能力照顧到各個不同的層面。