《台灣民意基金會》今（18）日公布最新民調，56%民眾看好民進黨參選人賴清德將贏得2024台灣總統大選。然而PTT上有鄉民發起討論，質疑民進黨立委賴品妤之父賴勁麟出任雲豹等19家公司董事長，近來引發外界質疑，但為何沒有對賴清德的支持度有明顯影響？引發網友熱議。

有鄉民在PTT《黑特版》詢問，「最近在野大聯盟狂打雲豹，結果賴在美麗島反而突破35%的門檻來到近期新高，是事件還沒發酵，要等子彈在再飛一會兒，還是指控太薄弱，導致沒人在乎，說好的新潮流不倒台灣不會好呢？」

對於該提問，有網友發表意見，「引不起社會共鳴，就這麼簡單。綠、藍、白都有人和綠能建設有關，規模也不會輸給雲豹集團」。

不過也有人指出，「我覺得最主要的原因是，沒有明確證據，現在藍白打綠都是打觀感而已，講的一副好像綠營在貪污之類的，但是沒有證據，綠營本來的觀感有多好？好像也沒好到哪去吧？打綠營觀感可能就沒那麼有效了 」最後無證據的指控 、雙標印象，導致這些攻擊效果很差。

除此之外，還有鄉民提出其他意見，「賴神根本金身不破」、「死忠仔不在乎」、「就苦無證據呀，整天講些虛無縹緲的感受，正常人都聽煩了」、「台電虧錢主要是天然氣問題，是國家政策的問題」。