民進黨自2016年起完全執政，雖然這次總統選情暫時樂觀，但外界多所評估，國會恐不過半；財團法人台灣民意基金會今發表早上發表「 國人是否支持民進黨2024繼續完全執政」民調，結果顯示，44.5％民眾支持、46.1％民眾不支持，兩者相差1.6％。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，國人對是否讓民進黨 2024繼續完全執政，看法嚴重分歧，毫無共識可言。

民調詢問，「 民進黨希望達成 2024「總統當選，國會過半」的目標，繼續完全執政。請問，您支不支持？ 」 結果發現： 23.1％非常支持， 21.4％還算支持，16.4％不太支持， 29.7％一點也不支持， 6.7％沒意見， 2.8％不知道、拒答。

游盈隆指出，與3個月前相比，國人對是否支持民進黨 2024繼續完全執政態度 已出現明顯轉變，不支持的人減少 5個百分點，支持的人增加 4.5個百分點。 深入去看可以發現，非常支持激增 6.8個百分點，還算支持減少 2.3個百分點， 不太支持遽減 5.1個百分點，一點也不支持略增 0.1個百分點，沒意見減少 0.5個百分點 。

游盈隆分析，主要原因可能是過去3個月，在野陣營整體表現不佳，內部紛擾 對立嚴重，讓可觀的選民失去耐性與信心 。人們開始問，如果在野陣營是這種貨色，那有什麼理由非要終結民進黨執政不可？ 但即使如此， 不支持民進黨繼續完全執政的選民還是略居多數， 顯示民進黨7年完全執政並不那麼得民心，民進黨並沒有可驕傲自大的理由和本錢 。