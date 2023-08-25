國民黨總統參選人、新北市長侯友宜接受中天電視盧秀芳專訪，於今（25）日播出。對於柯文哲日前受訪時說兩岸是「特殊關係」，主持人問侯友宜，「您認為現在兩岸是什麼關係？」侯友宜表示，有時候「實做」比什麼還重要，「我是比較務實理性去看待兩岸關係」。

侯友宜指出，兩岸有共同的血緣文化、宗教信仰，一樣拜關公、拜媽祖，都同文同種，只是我們的制度不一樣而已。所以我覺得兩岸沒有那麼難溝通的，什麼關係與否，那只是一個名詞，最重要要很實質性的去做交流。

侯友宜直言，大家彼此有互訪信任，兩岸就可以穩定下來。以前我們跟大陸沒有特殊狀況的時候，我們「共打」還在做，還沒有定法律，我們就可以做了，那不是很簡單一件事情嗎？所以有時候「實做」比什麼還重要。

侯友宜批評民進黨，老是講一套做一套，以前反對ECFA，沒有執政反對得要死，上來他敢嗎？還繼續在做！ 「所以我是比較務實理性去看待兩岸關係」。