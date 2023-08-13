鴻海創辦人郭台銘近來動作頻頻，柯文哲日前曾正式表態，他一定會以民眾黨總統候選人的身分參選到底。前立委郭正亮爆料表示，民眾黨現在所有的人，都不能跟郭台銘見面；他甚至認為，郭台銘根本選不下去了。

郭正亮今(13日)在中天《鄭亦真辣晚報》節目中表示，郭柯配機率是0，因為他跟民眾黨比較熟，民眾黨現在所有的人，都絕對不能跟郭台銘見面。事實上，國民黨的氛圍也會慢慢出來，就是兩個黨都堅壁清野。

郭正亮接著指出，即使郭台銘展開連署，因為連署沒有辦法地下化，去連署的人，一定會被抓包， 若被抓包有民進黨人幫他連署，看他要怎麼選？還有什麼正當性。他甚至認為，郭台銘根本選不下去了。

退役少將栗正傑則表示，去年郭台銘稱他是純心捐疫苗，不是要選總統，雖然他這句話是跟總統蔡英文講的；這時郭台銘怎麼變了，他整個人設給人的感覺，會讓像他一樣忠厚老實的基層觀眾，沒辦法接受，怎麼講話不算話，郭還說過，誰出來就支持誰，那現在為什麼要當一個分裂的人，這是他們沒有辦法接受的。