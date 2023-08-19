大陸商務部17日公布對台灣貿易壁壘調查的初步結果，指明台灣涉違反WTO相關規則，將依有關規定研究中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠。果真震撼彈來了！大陸國台辦迅速回應，支持商務部的決定。前立委郭正亮認為，現在大家比較關心的是，會選前做還是選後做？至於對選舉有何影響？郭正亮表示還「不知道」，因為以前沒有發生過！

前立委郭正亮19日在《新聞大白話》認為，ECFA值得深入了解，因為國台辦朱鳳蓮會對此議題表態，真的非常罕見。現在大家比較關心的是，會選前做還是選後做？

郭正亮分析，如果賴清德當選，選後有可能真的斷掉ECFA，但會不會在選前做？因為朱鳳蓮講的是台灣沒有按照ECFA精神實施公平貿易。而中國大陸對台灣的貿易壁壘調查10月12日要公布，有2509項，最終結果公布是1月12日，剛好是投票前一天。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮推測，1月12日一定會公布一些項目，按照規則，台灣要開放大陸產品進口，或是就不回應。若不回應，大陸可以選擇做同等的抵制，例如課徵傾銷稅，可能會挑ECFA項目。

郭正亮直言，如果開放，很多是農產品、紡織、成衣等，這才是中國大陸對台灣選舉可能發揮影響部分。因為以前都是演習、政治恐嚇，效果都是相反，都有利民進黨，但是這次針對實質經濟項目，這是今年比較特殊的。至於對選舉有何影響？郭正亮表示還「不知道」，因為以前沒有發生過！