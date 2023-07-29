國民黨主席朱立倫於7/23日拋出「執政大聯盟」的說法，也讓過去提出「政黨輪替大聯盟」引發爭議的立委參選人羅智強直呼還了清白，隨後前總統馬英九友人陳長文也有在野整合的類似倡議，然而侯友宜競辦執行長金溥聰25日卻因此直接在節目點名羅智強開轟。對此，台北市議員徐巧芯昨（28）日自爆，她就是幫金溥聰跟羅智強傳話的人。

徐巧芯28日在節目《新聞面對面》提到，羅智強跟金溥聰吵起來是她的疏失，先公開跟大家認錯。徐接著還原事發情況，稱一開始是金溥聰打電話要她傳話給羅智強，但徐想要當面跟羅陳述，所以等了兩天在一個場合接觸到羅後，才把金的意思轉達出去。

徐接著表示，羅智強在接受到金溥聰的訊息後，當天很晚才給出答覆，還沒等到她跟金溥聰說，隔天一早，金、羅兩人就已經吵了起來。徐巧芯強調，「飛鴿傳書，鴿子飛太慢是鴿子的錯，請大家高抬貴手不要再吵了，但他們可能都有各自的立場，這個我不管，要繼續也沒關係，但我的錯我承認。」

此外，對於國民黨現在高度緊張。徐巧芯也表態，黨部應該要給小雞們比較清楚的規範跟紅線；但徐也喊話，現在黨內氛圍不佳，大部分的人都已經隔岸觀火了，小心再小心，如果黨內有個別參選人對於自己的政治判斷不太清楚，那或許應該先迴避一下。