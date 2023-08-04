兩岸圓桌論壇今公布針對「中美關係對2024台灣總統大選的影響」民調，在最有能力處理兩岸關係一項，民眾黨總統參選人柯文哲獲第一、民進黨賴清德第二，國民黨侯友宜敬陪末座。對於民調結果，兩岸專家、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山直呼「簡直不可思議」，也點出賴清德若當選兩岸一定比現在更糟糕，柯文哲若不接受九二共識也無法與大陸對話。趙春山斷言，國民黨現在是天時、地利，只差人和，且國民黨是唯一與大陸最高層有溝通管道的政黨。

本次民調結果由兩岸圓桌論壇理事長張顯耀4日在記者會上公布，針對處理台美關係，賴清德領先、柯文哲第二、侯友宜第三；處理兩岸關係、處理美中台三角關係、維持兩岸和平方面，皆由柯文哲拿下第一，賴清德第二，侯友宜第三。

趙春山在記者會上指出，目前對於外交傾向的部分，基本上是主觀判斷，現在為止三組人在政策方面都沒有顯現出來，到8月後才「外交開打」。

趙春山直言，認同賴清德處理兩岸關係的支持度，居然比侯友宜來的高，「簡直不可思議」，至少柯提出「兩岸一家親」，那能勉強接受柯第一，但認為賴清德會處理得比侯友宜還要好，簡直不可思議。

趙春山指出，大陸、美國現在對於三組參選人都沒有表態，但可以肯定，「賴清德若明年當選，兩岸關係絕對不好」，比蔡英文的現狀更糟、兵凶戰危會更進一步，除非賴360度轉彎，接受九二共識、丟掉台獨標籤，但這些賴做不到。

對於柯文哲的「兩岸一家親」，趙春山也坦言雖然能走遍四方，但柯對於九二共識基本上是否定的，明年選舉結束，沒有九二共識，兩岸絕對沒有對話的可能，除非柯拿出一個東西取代九二共識，且北京能夠接受，只是目前為止他看不出這可能性。

趙春山也補充，「沒有九二共識，就沒有對話」，就算是「侯柯配」、聯合政府，但只要柯對九二共識有疑慮、不表態，也無法與大陸對話；除非國民黨取得執政，或藍營與柯組成聯合政府，且接受九二共識。

趙春山認為，今年選舉對國民黨來講，是佔了「天時、地利」的狀況，就缺「人和」；今年選舉期間最重要的問題不是兩岸關係，但在選後，最重要的就是兩岸關係。

趙春山也斷言，目前三組總統候選人，只有國民黨跟大陸最高層有溝通管道，其他通通沒有，包括民進黨賴清德、民眾黨柯文哲，甚至在大陸做生意的郭台銘都沒有，只有國民黨有。其他候選人如果有，可以對外講。