國民黨台北市議員、松山信義區立委參選人徐巧芯今在臉書批前台南市長賴清德任內爭取沙崙科技園區，曾說會成為第2個護國神山，但該建設遭審計部檢討「沒發揮計畫預期」，她稱曾到場考察，跟「空城」沒兩樣；台南市長黃偉哲說，徐巧芯要選北市立委，對全台灣不了解雖情有可原，但不應該講惡毒謊言，「沙崙有沒有改變，問當地民眾最清楚。」

黃偉哲表示，沙崙智慧綠能科學城是副總統賴清德時任台南市長任內所規畫，2016年蔡英文當選總統後，開始大力推動。黃偉哲細數沙崙近年的改變有目共睹，不管是中研院南部分院、工研院南部分院、國家實驗研究院自駕車實驗場域、成大沙崙健康園區、陽明交大校區、大台南會展中心、三井Outlet等。

黃偉哲說，徐議員想要選立委卻不能實事求是，台灣就多了一個打口水戰的人，而且她也不一定選得上。他也說，如果徐巧芯來沙崙，願意找台南市政府的人幫她導覽，讓她知道沙崙過去與現在的進步。

徐巧芯今在臉書指前瞻計畫獨厚特定綠營縣市，舉例賴清德擔任台南市長任內爭取前瞻計畫「沙崙科技城」，當初說會變成第2座護國神山，過去新聞吹捧多好多好，而吹捧的人就是被起訴的前經發局長陳凱凌。這個建設卻在審計部報告被檢討，43億元經費被評「沒有發揮計畫預期」。她還說，到現場考察，除百貨公司外，跟空城沒什麼兩樣。