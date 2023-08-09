台中市豐原近來出現一面醒目大型看板，內容寫著「我愛台灣，誰當總統都可以，但是不准有戰爭，我的孫子才2歲」，引起外界熱議。對此，網路民調有94％民眾認同這番話，引發熱議。國民黨立委賴士葆質疑，日本前首相麻生太郎來台演講，鼓吹嚇阻才能避戰，要有實際軍備，還要有執行力，即人民認同的動武意志，甚至要面對發生戰爭的可能性，這就是民進黨的現況。賴清德說不會讓戰爭發生，但要如何讓人民相信呢？

到底是台獨金孫？或是政治金童？不是賴清德說了就定案！賴士葆今(9日)在臉書發文表示，賴清德努力要撕掉台獨的標籤，整天不停地解釋不嫌累，相同的道理，輿論不停倒帶賴清德過去說過的：「我是一個主張台灣獨立的政治工作者，無論擔任什麼職務，態度都不會改變。」賴清德過去是如此斬釘截鐵的熱血台獨，完全沒有模糊的空間，現在要選總統，希望擴大台獨之外的票源，所以想要洗腦台灣人民。

這樣的轉彎太辛苦，也難獲共鳴！賴士葆提到，前幾天輿論熱議台中劉瑞銓里長掛的看板，「我愛台灣，誰當總統都可以，但是不准有戰爭，我的孫子才2歲」，這些內容是全台灣人的一致心聲，沒有人希望戰爭。日本前首相麻生太郎來台演講，鼓吹嚇阻才能避戰，要有實際軍備，還要有執行力，即人民認同的動武意志，甚至要面對發生戰爭的可能性，這就是民進黨的現況。

賴士葆質疑，除了要淡化台獨工作者的刻板印象，賴清德不斷澄清的就是「票投民進黨，青年上戰場」，然而民進黨這幾年的兩岸政策是對抗不是對話，備戰而不是避戰，讓兩岸關係處於兵凶戰危，戰爭一觸即發的邊緣。蔡英文說確保區域穩定，不尋求軍事對抗，賴清德說不會讓戰爭發生，然而一個習於說謊作假、論文抄襲的政黨，毫無誠信可言，要讓人民如何相信這些政客的承諾和保證呢？