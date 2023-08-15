副總統賴清德出訪巴拉圭，今天出席巴拉圭僑宴致詞時表示，台灣在國際的參與，受到區域霸權影響，蔡英文總統也希望代表團利用巴拉圭新任總統就職典禮，自信與國際領袖交流，並與各國代表團使節會晤，讓國際社會進一步了解台灣對民主、自由、人權價值堅持。

賴清德晚間與300多名來自巴西、阿根廷、智利、美國、加拿大僑胞餐敘。賴清德致詞時感謝僑胞人在南美洲，但心一直在台灣，不管大小事情，只要台灣有需要，出錢出力幫忙，特別是疫情期間，協助當地防疫，讓世界看到台灣，也讓世界看到台灣有能力貢獻國際社會。

他說，台灣人溫暖善良、願意善盡地球村責任，也願意在國際情勢複雜狀況下，在印太地區盡最大力量維持和平穩定。

提到僑胞率團到機場迎接，賴清德相當高興指出，飛機還沒有降落，在天空中就可以看到大家揮舞國旗歡迎，那種心情非常振奮，「好像是在他鄉遇故知，又好像沒有離開國家一樣」，非常溫暖。

他說，上午他分別拜會總統阿布鐸、新任總統貝尼亞。阿布鐸是非常傑出的領袖，在國際上支持台灣，並堅定認為，巴拉圭應該跟中華民國維持友好的邦交關係，這不是因為彼此利益交換，而是因為巴拉圭共和國與中華民國台灣共同享有民主、自由、人權的價值。

賴還提到，貝尼亞特別強調所率領的政府一定與民主的中華民國台灣持續維持邦交，也希望跟台灣進一步深化合作關係；雙方探討各項合作計畫，深信未來邦誼一定更鞏固、合作關係一定更深入；只要團結，國際會看到台灣的實力。