民進黨2024總統參選人賴清德昨（20）日參加「還路於民」大遊行時，提到希望2030年交通死亡率能降低5成，但有網友發現，從蔡英文2016年上任總統起至2022年止，期間有多達4年的交通意外死亡人數為增加，2022年更超過3000人，直言賴的說法是「本周最好笑」。

賴清德昨於遊行活動致詞時表示，未來他將秉持以人為本、智慧科技兩大原則，並提出三大承諾，第一是落實政院通過的《道路交通基本法》，全面改善道路交通安全；第二為在野黨、執政黨共同努力，中央、地方攜手改善交通路況，預計明（2024）年年底前，優先鎖定600個危險路口進行改善。

第三點，賴清德承諾支持活動方提出的台灣行人路權宣言，預計2030年將死亡降低50％，2040年結合社會各界力量，達到零死亡目標。

「道安資訊查詢網」的數據顯示，從2011年起至2017年，台灣交通意外死亡人數為下降趨勢，但接著卻呈增加趨勢。（翻攝自「道安資訊查詢網」）

對於賴清德的說法，PTT八卦板有網友貼出「道安資訊查詢網」的數據，從2011年起至2017年，交通意外死亡人數呈現下降趨勢，其中2017年為2697人，但接著卻呈增加趨勢，2018年2780人、2019年2865人、2020年2972人、2021年略為下降至2962人，但2022年又增加至3085人。

該網友認為，從數據看來，賴清德「2030年交通死亡率降低5成」的說法堪稱本周最好笑，他除好奇表示，民進黨政府這幾年究竟是做了什麼，會讓本來呈下降趨勢的交通意外死亡人數又開始回升，並諷刺地說，不理解為什麼到處插滿測速照相、採用科技執法，卻改善不了交通意外的發生，難道是因為人民鬆懈了？