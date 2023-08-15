民進黨總統參選人、副總統賴清德近日接受《彭博商業周刊》專訪，訪問今日在《彭博新聞》首播。據賴清德競選辦公室公布內容，賴清德在專訪中指出，台灣在憲法上的國名是中華民國，未來會延續蔡英文總統作法，以中華民國（台灣）稱呼我們的國家，不另外更改國名，也沒有所謂的獨立路徑。

專訪中問到，如果可以改變世界對台灣的其中一項認知會希望改變什麼？賴清德指出，希望國際社會能夠了解，關於台灣的一些事實，就是台灣不屬於中華人民共和國的一部分，台灣是一個民主國家，跟國際陣營追求共同的價值，台灣很樂意為國際社會作出貢獻。

由於賴清德以「務實台獨工作者」自稱，專訪中問道，台灣人民是否要正式獨立？或他個人是否要正視獨立？賴清德重申，所謂務實就是根據事實，事實是台灣已經是主權獨立的國家，名字叫中華民國，不屬於中華人民共和國的一部分，而且中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，沒有必要另外宣布獨立，「The ROC (Taiwan) is not subordinate to the PRC.」

談及是否會為提升正式認同考慮更改中華民國的國名？賴清德說，現在的名字、憲法上的名字就是中華民國。為了要團結台灣，蔡英文總統用中華民國（台灣）來稱呼我們的國家，未來我也會持續這樣來推動，沒有另外更改國家名字的情況。

至於是否會有正式獨立藍圖，賴清德稱，他的責任就是維持台海的現狀，同時保護台灣、增進民主、和平與繁榮，所以沒有所謂的獨立路徑，必須要維持和平的穩定現狀，因為台灣已經是一個主權獨立的國家。