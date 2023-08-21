2024總統大選距今不到半年的時間，然而根據近期多個民調顯示，民進黨參選人賴清德持續領先，且在野藍、白2政黨尚未凝聚共識。對此，前民進黨副秘書長、前立委李俊毅則有不同看法，稱綠營順風局可能僅剩１個多月，且民進黨內還有大麻煩沒有爆開。

李俊毅20日在節目《TVBS戰情室》指出，在野陣營亂成這樣子，賴清德民調高是一種必然的、當然的事。但李也質疑，賴清德的順風還能夠多久，是自己比較擔心的事，他認為在野黨9月還會再亂一個月，10月初大概就會慢慢凝聚了，賴的順風只剩下一個多月時間，

除此之外，李俊毅還強調，賴清德應該是想辦法站穩贏的基礎，不是說對方亂成一團，綠營就可以躺著選。民進黨還有一個麻煩沒有去討論，即現在是派系主導一切，有很多內部麻煩沒有爆開。「萬一對方整合差不多，反倒是我們這邊要開始加速，引擎卻開始鬆掉。」

李俊毅最後還指出民進黨有2點需要加強，第一個是在經濟面建立企業界的信心，這點不能說執政就容易建立，因為執政也很容易破壞；第二點則是年輕人看到挑戰者不成氣候，他們可能會不投票，2024大選將有可能出現史上最低投票率。