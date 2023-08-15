副總統賴清德出訪友邦巴拉圭並過境美國，外媒關注他周五回到台灣之後，北京是否有計劃開展新一輪軍演？對此，中國外交部發言人汪文斌今表示，已經就賴清德過境美國表明了中方的立場。借此機會再次重申，賴清德頑固堅持台獨分裂立場是徹頭徹尾的麻煩製造者。中方正密切跟蹤事態發展，將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

汪文斌指出，美台勾連以過境為幌子，安排賴清德在美從事政治活動，嚴重違反一個中國原則，嚴重損害中方的主權和領土完整。事實再次證明，當前台海局勢持續緊張的根本原因是台灣當局企圖倚美謀獨，美方執意以台制華。

汪文斌強調，台灣問題是中國核心利益當中的核心，是中美關系政治基礎中的基礎，是中美關系第一條不可逾越的紅線。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，履行不支持台獨，不支持兩個中國或一中一台的承諾，停止任何形式的美台官方往來，停止縱容和支持台獨分裂勢力及其分裂活動，停止虛化掏空一個中國原則。