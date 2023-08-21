台灣民意基金會公布最新民調，賴清德已經破了40％的天花板，侯友宜掉到只有13.6％，國民黨主席朱立倫今天受訪時質疑樣本抽樣有問題，且這份民調明顯跟其他人做的結果都不一樣，「這種民調最好不要公布」。灣民意基金會董事長游盈隆在臉書回應，不會有問題，請大家放心。

朱立倫被問及台灣民意基金會民調，先反問記者「你相信嗎？」一個民調如果做的跟大家都不一樣，如果按照這民調，賴清德已經可以宣佈當選了，他一個人壓倒通殺，所有人加起來還不如他。

朱立倫質疑，這份民調跟所有其他媒體做的結果都不一樣，跟國民黨的內參民調也做的不一樣，可能要請台灣民意基金會董事長游盈隆稍微去看一看是不是樣本抽樣有問題，「這種民調最好不要公佈。」

對此，台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書回應，台灣民意基金會一向秉持嚴謹、專業、客觀、科學的方法進行民意調查，是什麼就說是什麼，不偏不倚地呈現最真實民意狀態。八月民調作業和往常一樣，委託專業民調公司進行抽樣和訪談，七年多如一日，不會有問題，請大家放心。

游盈隆披露，自今年七月起，本會抽樣方法改採「市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣」，市話佔70%，手機佔30%，我們相信這是目前最妥善的作法，可以讓調查结果最接近真實，也可能因為這樣而和其他家民調機構的數字有所不同。

游盈隆建議朱立倫，不妨公開自己黨的內參民調，將其公諸於世，並加以比較，才能解除自己和大家的疑惑。