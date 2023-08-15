民進黨總統參選人賴清德近日接受《彭博》專訪，說台灣在憲法上的名字是中華民國，他會繼續這樣稱呼，不會另改國名，也沒有獨立的路徑。引發熱議。前立委郭正亮15日在《盧秀芳辣晚報》節目質疑，賴清德被追問三個關於台獨的問題，在法理上強調沒必要宣布台獨，也說沒有計畫或框架去做，主觀上把自己的台獨理念踩死了。因為他跟陳水扁一樣是傳統的民進黨，不習慣承認中華民國，只好藉由蔡英文的說法來講。

「三個題目要放在一起講，台獨的人才會傷心到死！」郭正亮表示，已經是獨立了，沒有必要宣布台獨，是他在法理上提出說法。接下來是你個人的主觀：我沒有計畫、我沒有框架，意思就是未來四年他不會做這樣的事！所以後面那兩個問題的回答，是把他個人的主觀給整個踩死！

郭正亮質疑，既然你主觀沒有要做，你也認為現況沒有必要，那你為什麼不公開說「我遵守中華民國憲法」？不覺得很奇怪嗎？所以我們應該期待他終有一天講出：我遵守中華民國憲法。這樣他中華民國才會講得順理成章。

「他為什麼講不出來？因為賴清德是傳統的民進黨！」郭正亮提到，他跟陳水扁一樣，是不習慣說中華民國的，或者拿國旗也是怪怪的。因為他就是不承認中華民國國旗跟中華民國這個憲法，一天到晚說台灣要追求獨立，叫作台灣共和國！而蔡英文不是這一路的，蔡英文是從李登輝那一路過來的，她沒有內心上的矛盾。因為賴清德中華民國講不出來，他只好講蔡英文。

郭正亮強調，既然你心都死了，沒有追求、沒有計畫、沒有框架，那請問你現在框架是什麼？「我們現在的框架就是中華民國憲法嘛！」你如果沒有回到中華民國憲法，你跟大陸怎麼溝通？那你為什麼會有陸委會？為什麼不是外交部？為什麼會有海基會？不然兩岸為什麼不是外交部對外交部？你總要給一個解釋？「那個解釋就是兩岸有一種特殊關係嘛，只是你不說那是什麼！」