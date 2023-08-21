大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（21）日發布新聞稿稱，今年以來，大陸海關從台灣地區輸入大陸的芒果中截獲檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧。為從源頭上防範風險，大陸海關總署決定自今天（2023年8月21日）起，暫停台灣地區芒果輸入大陸。對此，前立委郭正亮21日就表示，「台灣芒果這件事，我跟你保證陳吉仲又立刻拿出10億出來，一定是這樣」，引發討論。

郭正亮21日在中天節目《大新聞大報卦》中表示，「這就是今年選戰的新變數，賴清德民調如果還要再高不容易」，至於賴清德未來會不會民調崩跌，郭正亮認為，「這個就看老百姓怎麼想，因為過去我們看到中國大陸對台灣的選前施壓，不是軍事或政治，比如說斷交，但經濟從未發生，接下來下半年經濟可能會蠻多的，比如說10月12日貿易壁壘調查，台灣一定會有幾百項沒過關，中國大陸就會要求台灣要開放進口，我們經濟部怎麼可能立刻答應，到時候不回應的話，大陸就可以用同等金額，出口到台灣的東西來相應抵制，可能就會選ECFA的項目」。

郭正亮更直言，「因為我們ECFA的項目有539項幾乎都是0關稅，這個就會一波一波來，到時候工商業界會認為是誰造成的？比如說台灣芒果這件事，我跟你保證陳吉仲又立刻拿出10億出來，一定是這樣」，郭正亮最後更說，「這坦白講是今年的新現象，所以難以判斷，比如說大家認為這是民進黨造成的，會不會因為這樣就不投給賴清德？這就兩面刃，賴清德如果當選，ECFA被終止的機率非常高」。