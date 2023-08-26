農業部長陳吉仲近日演講時秀出一張「蛋的多重宇宙」簡報圖，結果遭到農業專家「Lin bay好油」林裕紘抓包，親綠粉絲專頁農藝女孩也有PO出相同的圖片，讓他不禁質疑，「是側翼做好給農業部用？還是農業部做好了給側翼用？」結果陳吉仲昨（25）日給出答案，直言農藝女孩這張圖完全說出農業部同仁的心聲。游淑慧看完則怒批，「突然想到1450這稱號就是從農委會出來的」。

陳吉仲在臉書發文提到，回想起今年三月處理雞蛋議題的時候，當時多重宇宙是很熱門的話題，有天晚上在長期關注農業議題的粉專農藝女孩看世界看到一張「雞蛋的多重宇宙」圖，他馬上就分享給同仁，這張圖完全說出農業部同仁的心聲。

對於雞蛋價格，陳吉仲指出，一上漲政府就會被批評不照顧消費者，價格下跌卻會影響農民收益；同樣思考邏輯也發生在要不要進口雞蛋，進口雞蛋可能會影響到農民生計，不進口又會影響到消費者糧食安全。那麼政策方向到底要如何擬定和執行，才能達成政策目標？ 陳強調，他的政策目標是「讓蛋農有利潤」、「讓消費者買的到蛋」，並秉持、熱情、堅持三個原則來做事。

然而陳吉仲貼文一發出，就遭到大量網友批評，「無恥又無能，快滾好嗎？這麼捨不得做大官哦」、「吉仲啊！你的列祖列宗知道你在鬼扯蛋喔！」、「好悲哀的部長」、「一個蛋問題，搞了快一年還沒有解決，中元節普渡，中秋節，豬價又上漲了，豬肉又短缺了，無能陳部長，你總是找很多理由，來掩飾你的無能」、「要哭了沒？」、「哪壺不开提哪壺！部長睿智又英明」、「別拿農民跟消費者當你卸責的理由，一顆蛋都搞不定，還能指望你做個屁！（我學賴委員的口吻）」。