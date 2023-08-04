民眾黨總統參選人柯文哲2日接受網路節目專訪時表示，2024大選「我不贏、台灣會完蛋」。中天新聞針對「2024誰當選，台灣會完蛋？」進行街訪，結果，藍綠白都各有擁護者。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》今(4日)派出記者針對「2024誰當選，台灣會完蛋？」進行街訪。一位男生表示，「無庸置疑是賴清德，民進黨執政這8年，狀況怎麼樣，應該人民很清楚。民進黨執政，兩岸關係也不好，然後兵役的事情也沒有處理好」。一位正妹則表示，「民進黨不是攻擊柯文哲嗎？是不是自己沒有底氣、沒有自信，才會想要去攻擊別人。這樣的領導人對台灣來說，會不會比較小心眼嗎？或者沒有客觀的眼神去看。所以我覺得可能是賴清德」。

還有一個男生認為，「我覺得是賴清德，因為我自己會喜歡侯友宜跟柯文哲的論點，因為侯友宜是新北市長，我自己也是新北人。因為家裡的人比較關注柯文哲，我也比較喜歡他」。一個男生則表示，「侯友宜啊，我會不會被公幹呀，就是我本身對侯友宜比較不了解，所以不是說，我本身的立場是不喜歡侯友宜，是覺得我對他不太了解，所以我會選他」。一位先生直言，「他(柯文哲)做市長就快完蛋了，他現在做總統就更完蛋」。

也有年輕人認為，「賴清德的話，應該是還好，只是看民進黨執政8年，民眾對民進黨還是有一點不滿，所以我反而比較支持柯文哲會選上」、「我自己是深綠，雖然說大家常說藍綠都蠻爛的，我也同意。現在可能民進黨執政，其實大家也過得不是很好，但也不是說，換國民黨或換民眾黨就會比較好」。