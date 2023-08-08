2024總統大選，目前民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩坐第一，在野如何整合成外界關注焦點。對此，前立委沈富雄7日就表示，「我覺得侯友宜在最後這三個月，專攻這兩樣，就兩岸跟永續，搞到其他兩個都沒得跑」，引發討論。

沈富雄7日在Yahoo TV《今天誰來沛》節目中表示，「侯友宜最後三個月，我在這裡保證，大家一定會常常討論他，最後三個月要討論重大議題」，沈富雄更提到，「之前在一個青年論壇裡頭，又在講居住正義，三個人都講社宅，你聽完以後這三個人的居住正義政策有沒有一樣，其實看不出哪個不一樣，這就錯了」。

沈富雄更直言，「所以我說侯友宜起碼還要再有五樣重大政策，什麼叫重大政策？第一個要看這個政策跟兩岸有沒有關係；第二要看這個政策跟年輕人的未來有沒有關係，這就是永續」，沈富雄最後更說，「跟年輕人有關的事情你不負責去處理，你這總統是在幹嘛？所以永續的問題跟年輕人的問題是息息相關的，我覺得侯友宜在最後這三個月，專攻這兩樣，就兩岸跟永續，搞到其他兩個都沒得跑」。