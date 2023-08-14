媒體報導國民黨內參民調，國民黨總統參選人侯友宜仍居第3。國民黨發言人林家興今天表示，媒體報導內容與實際內參民調有相當出入。目前黨內內參民調確實已呈現侯友宜逐漸上升，與民眾黨總統參選人柯文哲在誤差範圍內的態勢。

國民黨主席朱立倫日前表示，「根據最新內參民調，侯友宜已追上柯文哲」，引發各界討論。根據ETtoday新聞雲今天報導指出，國民黨內參民調，民進黨總統參選人賴清德33%、柯文哲32%、侯友宜24%。

對此，國民黨發言人林家興今天發布新聞稿表示，在歷經全代會黨內團結、多場縣市造勢及成功訪日後，目前黨內內參民調確實已呈現侯友宜逐漸上升，與柯文哲在誤差範圍內的態勢；國民黨會堅定選戰步伐節奏，爭取更多民眾的支持。

林家興指出，全代會後內部滾動式的內參民調，的確看見侯友宜的民調上升回穩，但內參民調並沒有外流或是公開；媒體報導的民調數字與黨內實際內參民調有相當出入，這一份坊間流傳的民調並非國民黨民調，尊重媒體報導，國民黨對各方民調都會參考，作為努力的方向，相信持續堅定努力團結全台泛藍與在野力量，就能讓侯友宜的民調繼續攀升。