國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今（16）日正式公布，以「2024」作為競選Logo，其概念為2024是關鍵的一年，將決定國家的命運，決定戰爭或和平，因此2024是台灣再出發的一年，也將是政黨輪替的一年，侯友宜會和大家一起守護中華民國，遠離戰爭，讓台海和平，人民安居樂業，一起升國旗，讓台灣再出發。

競選辦公室發言人李利貞指出，「2024」Logo以深藍色、粗黑字體呈現厚重、穩重感，代表侯友宜的政策最可靠，能夠讓民眾安居樂業，也代表國民黨絕對能夠帶領大家走出兵凶戰危的烏雲，永續兩岸的和平穩定。

李利貞表示，2024年是美中在東亞地區角力白熱化以後，也是疫情之後的第一次總統大選，想要選出怎樣的領導人，在艱困的局勢下領導國家，2024就是非常關鍵的一年。

發言人王敏旭說，2024年也是總結民進黨8年執政的重要時刻，這些年民進黨在完全執政的優勢底下，用什麼態度對待人民？台灣現在被世界稱為最危險的地方，民進黨留下這樣的局面，我們必須要警惕。

王敏旭指出，2024這個數字是屬於全體人民，可以在2024的Logo底下寫上自己的心願，我們的心願就是，2024台灣再出發、2024支持侯友宜；2024將會是政黨輪替、安居樂業、風調雨順的一年。

競選辦公室也推出國旗版、立體漸層的時尚版、英文版的「2024」Logo，都可結合不同的Slogan，後續也會以Logo、Slogan推出第一波的T-shirt、帽子、手機桌布、背心等競選小物。

除了競選Logo、Slogan與競選小物外，競選辦公室也公布募款帳號（戶名：113年總統副總統擬參選人侯友宜政治獻金專戶 銀行：華南商業銀行 分行：板橋文化分行 帳號：139-10-0988888）。