苗栗縣前縣長徐耀昌日前喊出「下架國民黨」，遭考紀會約談要求說明，憤而在臉書發千字文宣布退出國民黨，還點名侯友宜「4大罪狀」，對此，率先退出國民黨的南投縣議會議長何勝豐今天表示，他對徐耀昌發文「英雄所見略同」，也重申「他對國民黨不忠，憑什麼要國民黨對他忠？」

現任南投縣議會議長何勝豐原是國民黨員，今年5月17日國民黨中常會徵召新北市長侯友宜參選總統後，何勝豐當天立即將國民黨證繳回南投縣黨部，宣布退出國民黨，以行動表態不支持國民黨總統提名人侯友宜。

「侯友宜對國民黨並不忠，卻要國民黨員對他忠心輔選，這很難說服人！」何勝豐晚間接受《中時》電訪時表示，他很認同之前副議長潘一全所說的侯友宜是「無情關公」的說法，過去他對國民黨並不忠，對黨內同志也無情，如今國民黨卻要黨內同志對侯友宜忠心輔選，「這真的說不過去！」

何勝豐說，他已經退出國民黨了，國民黨考紀會怎麼處理他不便表示意見，他雖跟徐耀昌不熟，但對於他發文點出「侯友宜是連黨內同志都不認同的人」、「韓國瑜選總統時侯友宜冷眼旁觀」、「在百場公投中拋棄國民黨」、「竊取黨的權力卻不肯付出」等4大罪狀卻深表認同，難怪又有國民黨員心寒求去。

至於日前以「無情關公」批侯友宜，且表態總統不支持侯友宜的南投縣副議長潘一全，對於徐耀昌個人退黨行為不予評論，並表示如果黨中央要對他祭出黨紀處分，他也無話可說。

潘一全說，面對國民黨員一個個退黨，他希望國民黨能因此深刻檢討、傾聽基層心聲，盡速整合「下架民進黨」力量打好明年總統選戰，他也重申「不支持侯友宜，也不會支持其他總統參選人」立場，但會全力支持國民黨南投縣立委參選人，畢竟總統選戰如果贏不了，立委選戰不能再輸人。