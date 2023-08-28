鴻海創辦人郭台銘今日上午宣布以獨立參選人身份投入下屆總統大選，並稱參選是為整合國民黨、民眾黨。民進黨發言人張志豪28日指出，這是國民黨家務事，民進黨沒有特別評論，且台灣是民主國家，只要符合條件資格，每個國民都能參選，尊重郭的決定。

張志豪也喊話在野，希望各方陣營能聚焦政策理性思辯，毫無事實根據的造謠抹黑攻擊，一味的政治口水批評，甚至操弄戰爭恐懼威脅國人，只是更加裂解社會，完全沒有必要。